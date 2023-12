Partage Shopping Mossoró amplia horário de funcionamento para as compras de Natal

O Partage Shopping Mossoró terá horários de funcionamento diferenciados ao longo deste mês de dezembro e nesta semana que antecedo o Natal – de 19 a 23/12, as lojas funcionam em horário estendido, das 10h até as 23h00, uma oportunidade para quem deseja fazer as suas compras de Natal com flexibilidade de horário, encontrando diferentes opções de presentes em um só lugar.

O Partage shopping também lembra que no dia 24, as lojas funcionama somente até às 16h00 e no dia de Natal, 25, as lojas estarão fechadas, funcionando apenas a praça de alimentação e quiosques de alimento. Para saber todos os detalhes e quais horários de funcionamento de lojas, cinemas e entretenimento, basta acessar as redes sociais do Partage Mossoró, @partagemossoro ou ainda através do site www.partagemossoro.com.br.