Partage Shopping cumpre decreto e cobra comprovante de vacinação

A partir desta sexta-feira, 21, as pessoas que forem ao Partage Shopping Mossoró terão que apresentar o comprovante de vacina contra covid-19. A decisão respeita o Decreto n 1.265 de 17 de janeiro de 2022, publicado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que objetivo incentivar a vacinação dos potiguares.

O comprovante deve ser apresentado na portaria do empreendimento, através da carteira de vacinação em papel ou de modo digital, acessando a declaração de vacinação contida nos sites RN + vacina e Conect SUS. A exigência será mantida até o dia 16 de fevereiro ou mediante renovação das exigências do decreto.

“O Partage Shopping Mossoró ao tomar conhecimento do novo decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que contém as novas regras para a contenção da Influenza e Covid-19, deu início aos procedimentos junto à sua equipe de operações para a devida adequação”, informa o shopping no comunicado oficial emitido à imprensa.

Só será exigida a apresentação do comprovante de vacinação para clientes a partir dos 12 anos de idade, já que a imunização de crianças ainda está começando a ser realizada em todo o Estado. “Além da apresentação do comprovante de vacinação, o Partage Mossoró tem mantido as orientações aos clientes, com os protocolos de segurança sanitária com o uso da máscara e álcool em gel em todos os espaços do empreendimento”, informou.

O Partage Shopping Mossoró continua a sua parceria com a Prefeitura de Mossoró para a realização da vacinação contra o COVID-19 nos finais de semana. A vacinação começa nesta sexta e continua no sábado, 22, e domingo, 23, em loja cedida na segunda portaria, próximo às lojas Americanas. Nessa sexta, a vacinação segue até as 18h; no sábado, será realizada das 10h às 18h e aos domingos, das 11h às 18h.