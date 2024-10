Parque Mata da Pipa está entre os 100 destinos verdes do mundo

Uma importante conquista para o turismo sustentável do Rio Grande do Norte: o Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP), em Tibau do Sul, está entre os 100 destinos verdes do mundo. A Unidade de Conservação foi inserida na lista “Top 100 Green Destinations” na tarde desta terça-feira (15), durante uma conferência na ITB Berlim, na Alemanha.

Dos 14 destinos brasileiros reconhecidos por suas excelentes práticas de turismo responsável no Top 100 Stories 2024, o RN entre tantos destinos turísticos consolidados no Brasil, orgulha-se de ter Santa Cruz, São Miguel do Gostoso e Tibau do Sul incluídos neste seleto grupo. Estes destinos foram reconhecidos internacionalmente pelo compromisso com o desenvolvimento do turismo sustentável, contribuindo para a preservação ambiental e o bem-estar das comunidades locais.