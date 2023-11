Parnamirim pede para municipalizar avenida Maria Lacerda

A Prefeitura de Parnamirim apresentou um projeto ao Governo do Rio Grande do Norte para municipalizar a avenida Maria Lacerda, em Nova Parnamirim, através das secretarias de Planejamento e Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana. Atualmente, a gestão da via é do Poder Executivo Estadual e, por isso, todas as intervenções precisam estar em consonância com o Estado. Nesta segunda-feira (30), o projeto também foi apresentado ao secretário de Infraestrutura do RN, Gustavo Coelho.

“O projeto foi muito bem aceito. Como a Mara Lacerda é uma rodovia estadual, precisamos de autorização para executá-lo. As tratativas estão muito avançadas e estamos aguardando que o Estado autorize”, comenta o secretário da Sesdem, Marcondes Pinheiro.

Ainda de acordo com o secretário, outras tratativas ocorrem para solucionar alguns problemas de forma emergencial, como a retirada de semáforos e implantação de rotatórias.

“Estamos tratando agora, em caráter de urgência, a questão de mobilidade na Maria Lacerda que ela está numa situação caótica, no que diz respeito à mobilidade urbana, principalmente nos horários de pico. “Nenhum semáforo ficará na Maria Lacerda. Eles serão excluídos e substituídos por rotatórias”, informou.

O bairro de Nova Parnamirim abriga, aproximadamente, 60,9 mil habitantes, é um dos maiores da Região Metropolitana de Natal e enfrenta diversos problemas em virtude do rápido crescimento, registrado sobretudo nas últimas duas décadas.

De acordo com moradores, comerciantes e motoristas, a principal dificuldade diz respeito à mobilidade urbana, concentrada principalmente nas avenidas Maria Lacerda, Abel Cabral e Ayrton Senna. A Prefeitura de Parnamirim diz que problema é geográfico e planeja “medidas paliativas”.