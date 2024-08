Paris 2024: Rebeca Andrade conquista a prata no salto; Simone Biles é ouro

Rebeca Andrade segue fazendo história na ginástica artística. No começo da tarde deste sábado (3), a brasileira foi prata no salto e ganhou a terceira medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A ginasta foi peça essencial no bronze por equipes femininas e chegou à prata no individual geral. O ouro no salto ficou com a americana Simone Biles, enquanto a também americana Jade Crey ficou com o bronze para fechar o pódio.

Todas as medalhas do Brasil em Paris 2024

O Brasil já tinha conquistado outras oito medalhas na Olimpíada de Paris. Três delas vieram com os judocas Willian Lima, prata na categoria até 66kg; Larissa Pimenta, bronze na categoria até 52kg; e Beatriz Souza, ouro no +78kg. Os brasileiros também trouxeram o bronze na disputa por equipes mistas do judô.

Outras duas vieram na ginástica: uma, com o time feminino, bronze na final por equipes; outra, com Rebeca Andrade, prata no individual geral feminino. A skatista Rayssa Leal, bronze no skate street feminino; e o marchador Caio Bonfim, ganhador da prata; também foram ao pódio.