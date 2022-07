Parcerias visam abrir portas da Uern para a sociedade

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) assinou acordos que formalizam as parcerias com a Associação de Surdos de Mossoró e Região (Asmor) e o Grupo Mulheres em Ação. A reitora Cicília Maia informou que este é o primeiro passo para o que a Universidade deseja implementar na sociedade.

O objetivo dos acordos é fomentar e viabilizar parcerias no que se refere às atividades extensionistas oriundas de Unidades Curriculares de Extensão (UCEs) dos cursos de graduação e as atividades da DAIN nos campos de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e capacitação de recursos humanos. Tudo isso visando o fortalecimento das entidades, promovendo a cidadania, educação, cultura, bem-estar social e inclusão.

Em menos de um ano, a Instituição saltou de duas para sete parcerias com entidades da sociedade civil, ampliando sua atuação em setores-chaves de educação, inclusão e desenvolvimento. Cicília reforçou que a Uern busca, a cada momento, estar mais aberta à sociedade, numa soma de esforços de trabalho e desenvolvimento. “Além de ser uma universidade socialmente referenciada, inclusiva e includente, precisamos ir para além das palavras”.

A representante do Mulheres em Ação, Francisca Damasceno, disse estar muito grata com a parceria. “No momento, estávamos sem projeto, mas essa parceria com a Uern vai nos engrandecer”, citando que seu grupo presta um serviço de apoio a mulheres, crianças e adolescentes, até mesmo com a criação de oportunidades de geração de renda.

“Me sinto muito feliz por esta ocasião. Só tenho a agradecer a essa maravilhosa oportunidade. Eu queria destacar a importância dessa parceria, que com certeza vai ser um grande projeto para a inclusão”, afirmou Adriana Angélica, presidente da Asmor.