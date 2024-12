Parcerias: Prefeito eleito de Martins, César Móveis se reúne com a governadora Fátima Bezerra

O prefeito eleito de Martins, César Móveis, acompanhado pelo vice-prefeito eleito Gileno Oliveira, pela presidente estadual do PSB, Larissa Rosado, a ex-deputada Sandra Rosado, secretário chefe de Casa Civil, Raimundo Alves, Raimundo Nonato da Procuradoria Geral do Estado e pelo vereador reeleito Jean Ferreira, participou de uma importante reunião com a governadora Fátima Bezerra, nesta quinta-feira, 19, em Natal.

O encontro teve como principal objetivo fortalecer a parceria entre o município de Martins e o Governo do Estado para enfrentar os desafios mais urgentes da cidade. Durante a reunião, César Móveis apresentou demandas prioritárias, com destaque para a área da saúde, solicitando o apoio do Estado para ampliar e melhorar os serviços prestados à população.

“Acreditamos que o trabalho conjunto com o Governo do Estado será fundamental para avançarmos em áreas estratégicas e oferecer melhores condições de vida ao nosso povo. Esta reunião foi um passo importante nesse sentido”, destacou o prefeito eleito.

A chefe do Executivo reforçou o compromisso do Governo do Estado em colaborar com os municípios, especialmente em áreas essenciais como saúde, infraestrutura e educação.

O encontro reafirma o compromisso da gestão de César Móveis em buscar soluções para os desafios de Martins, colocando sempre as necessidades da população em primeiro lugar.