Parceria visa incentivar cultura de inovação e empreendedorismo

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) tem buscado formas de difundir e estimular a cultura do empreendedorismo e inovação entre sua comunidade acadêmica. Alguns resultados já são percebidos, como as recentes conquistas de cartas patente e a recente conquista da etapa regional do Prêmio Educação Empreendedora do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte).

Nessa segunda-feira, 21, o gerente da Agência Sebrae Oeste, Paulo Miranda, foi recebido pela reitora Cicília Maia. Na pauta, possibilidades de parceria voltada para inovação e empreendedorismo entre as duas instituições.

“É muito animadora essa perspectiva de aproximar, ainda mais, dessa universidade que já é tão empreendedora, para uma instituição que promove e fomenta essa causa que é o desenvolvimento sustentável através do empreendedorismo. Essa visita é para estreitar ainda mais os laços, aproximar e colocar em prática algumas ideias e ações que as duas instituições já fazem. Juntos, podemos conseguir fazer com que o ecossistema de empreendedorismo e inovação tenha ainda mais impacto para essas duas instituições”, afirma o gerente do Sebrae.

Para a chefe do Departamento de Inovação e Empreendedorismo da Uern, Profa. Cintia Freitas, a aproximação com o Sebrae irá ampliar as possibilidades de alcance da Universidade quanto à inovação e empreendedorismo, com impacto direto na sociedade, através das ações de ensino, pesquisa e extensão da Uern.

“Essa parceria vai gerar muitos frutos positivos, tanto para a Uern como para a sociedade, para a região, para o Estado. O Sebrae possui uma função muito importante no nosso país. Ficamos muito felizes em contar com esse apoio para colocar em prática, de fato, inovação e empreendedorismo em todos os locais em que a Uern tem alcance”, avalia a professora.

O incentivo à inovação e empreendedorismo é uma das prioridades estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da Uern (PDI). O documento estabelece como uma de suas diretrizes, a “Instituição e consolidação de política de inovação e empreendedorismo, materializando a relação universidade/sociedade/empresas”.