Parceria oferta cursos on line e gratuitos sobre segurança elétrica

O Senai/RN e o Grupo Neonergia renovaram a parceria para oferecer cursos on line e gratuitos sobre segurança para profissionais que trabalham em atividades próximas à rede elétrica. Ao longo de 2021, a iniciativa capacitou 588 alunos reunidos em nove turmas.

A carga horária do curso é de quatro horas, com palestras “ao vivo” por meio da internet, e tem como público alvo pedreiros, pintores, instaladores de antenas, eletricistas prediais, eletricistas de prefeituras, cabistas (profissionais que instalam e fazem manutenção de redes de telecomunicações), engenheiros e técnicos de edificações.

A primeira turma de 2022 está prevista para esta terça-feira, 5, das 8h às 12h, e as inscrições podem ser feitas no Portal do Aluno do SENAI-RN. Informações adicionais também podem ser obtidas no WhatsApp (84) 98704-0482.

Para Thelmo Varela, gerente de Operações da Neoenergia Cosern, a iniciativa foi extremamente louvável e certamente trará mudanças no comportamento dos profissionais daqui para frente. “A segurança é o maior valor para o Grupo Neoenergia e estamos empenhados em difundir cada vez mais o conceito de acidente zero junto à população em geral”, explica o gerente.

Amora Vieira, Assessora Técnica do Senai/RN, lembra que a parceria reforça o compromisso das duas instituições no repasse de conteúdos e informações sobre segurança com a rede elétrica. “O curso também estimula o reforço da qualidade dos serviços oferecidos pelo setor”, lembra Amora.