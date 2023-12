Parceria entre Mossoró, Tibau e Grossos garante base do SAMU no litoral

Na manhã desta terça-feira (12), no Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência, reunião entre os prefeitos de Mossoró, Tibau e Grossos firmou parceria para implantação da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no litoral. A medida se dá para garantia da maior assistência em saúde dos turistas que frequentam a Costa Branca potiguar, muitos deles mossoroenses, durante o período de veraneio.

A base funcionará na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, no município de Tibau. O início das operações será em 22 de dezembro se estendendo até a quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, encerrando o período de carnaval. A base do SAMU no litoral funcionará das 19h da sexta-feira às 7h da segunda-feira, e ainda aos feriados.

Além da assistência em saúde, a presença do SAMU no litoral representa mais segurança ao lazer e diversão dos milhares de turistas que frequentam a região.