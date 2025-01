Parceria agiliza obras do Minha Casa no Rio Grande do Norte

Uma ação conjunta dos governos federal e estadual, prefeituras municipais e Caixa Econômica Federal foi firmada nesta quarta-feira (29), em Natal, durante visita do ministro das Cidades, Jáder Filho, para agilizar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento no Rio Grande do Norte nas áreas de habitação, saneamento básico e mobilidade urbana, visando a melhoria da vida dos potiguares.

Realizada na Escola de Governo, a solenidade, que integra a primeira rodada de reuniões do programa #BotaPraAndar, contou com a presença dos movimentos sociais, além de prefeitos de municípios como Parnamirim, Caicó, Currais Novos, Macaíba, e de cidades do RN que dispõem de obras contratadas, mas que estão com prazos de execução em atraso.

São 10 mil novas moradias para famílias de baixa renda com o Minha Casa Minha Vida, expansão do saneamento com a implantação do Sistema Adutor Costa Branca e o esgotamento sanitário de Apodi, além de grandes obras de infraestrutura, como a conclusão do Pró-Transporte na Zona Norte de Natal.