Parapan: potiguar é segunda melhor das Américas

Na conta das medalhas brasileiras, que não param de chegar no Parapan de Santiago, tem mais uma conquistada por potiguar. Maria Rizonaide, atleta do Halterofilismo da Sadef, foi prata no Chile, seu terceiro Parapan.

“Poderia ter sido ouro, se não tivessem unificado a categoria de Rizonaide, 50kg, com uma categoria acima, 55kg. Mesmo assim, estamos muito felizes com o resultado, ela fez o melhor que pôde”, afirma Carlos Williams, técnico da Sadef e da Seleção.

O resultado fez que a potiguar se mantenha na zona de classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Com 95kg levantados, Rizonaide ficou atrás apenas da chilena Camila Campos. E dividiu o pódio com outra brasileira, Cristiane Alves Reis, que ficou com o bronze. A outra potiguar na disputa, Maria Luzineide, infelizmente foi desclassificada, com todos os levantamentos invalidados.