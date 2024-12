Paralisação de médicos obstetras e pediatras é suspensa após acordo

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do Norte informou, nesta sexta-feira 6, que a paralisação dos médicos que atuam nas escalas de obstetrícia e pediatria/neonatologia, previamente anunciada, foi suspensa. A decisão foi tomada após negociações entre a Secretaria e os representantes da categoria médica.

O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sindmed RN) alertou para a possibilidade de paralisação no atendimento da obstetrícia e da pediatria caso o pagamento referente ao mês de julho de 2024 não fosse efetuado até o dia 5 de dezembro.

Os médicos obstetras e pediatras, que atuam em hospitais através da Coopmed, comunicaram a Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), o Conselho Regional de Medicina e o Sindmed RN sobre a ameaça de suspensão dos serviços, caso a pendência financeira não seja resolvida.

A Coopmed, que intermedia o trabalho dos médicos cooperados, tinha anunciado o pagamento para o dia 30 de novembro, mas o valor não foi quitado. A nova previsão de pagamento oferecida pela Coopmed foi para o dia 10 de dezembro.

Em nota publicada nesta sexta-feira 6, SESAP informou que com o acordo firmado, as atividades nos setores de obstetrícia e pediatria/neonatologia retornarão à normalidade, sem prejudicar a qualidade do atendimento à população.