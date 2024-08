Para celebrar 115 anos, ITEP/RN realizará este final de semana no Partage Shopping, exposição voltada ao mundo da perícia

Completando 115 anos, o Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP/RN) realizará uma série de ações durante este mês de agosto para celebrar a data.

Abrindo as atividades, o ITEP/RN levará ao Partage Shopping, em Mossoró a exposição “Experiência Forense” a partir desta sexta-feira (02) até o domingo (04) no horário de funcionamento do shopping.

“A exposição oferecerá aos participantes a oportunidade de conhecer de perto a rotina da perícia criminal, com fotografia de casos, dinâmicas periciais e atividades educativas”, comenta Roberta Lícia, perita criminal do ITEP/RN.

O destaque, segundo os organizadores, ficará por conta do Enigma Forense, uma sala temática na qual o público terá que analisar uma cena de crime simulada e encontrar os vestígios para conseguir chegar até um culpado. Uma oportunidade para se divertir e aprender mais sobre o mundo científico da perícia.

*SERVIÇO:*

*O QUÊ:* Experiência Forense;

*QUANDO:*

Sexta (02) e sábado (03) das 10h às 22 h

Domingo (04) das 10h às 20h;

*ONDE:* Partage Shopping Mossoró.