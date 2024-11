Papa visitará a Córsega no próximo dia 15 de dezembro

Vatican News

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que o Papa aceitou o convite das autoridades civis e eclesiásticas para visitar a Córsega em 15 de dezembro próximo, por ocasião do encerramento do Congresso “A religiosidade popular no Mediterrâneo”.

O lema da viagem é inspirado no versículo 38 do capítulo décimo dos Atos dos Apóstolos: “Jesus passa fazendo o bem”. Esta expressão, aplicada ao evento, recorda que o Papa visita a Igreja na Córsega como o Pastor que passa em meio ao seu povo.

A ilha localizada acima da Sardenha, no mar Tirreno, faz parte da França desde 1768, mas nunca recebeu a visita de um Pontífice.

Francisco transcorrerá o dia em Ajaccio, capital da ilha, onde a diocese organiza o Congresso nos dias 14 e 15 de dezembro. Seu anfitrião será o cardeal François-Xavier Bustillo. De acordo com o programa, a primeira etapa será justamente a sessão conclusiva do evento no “Palais des Congrès et d’Exposition d’Ajaccio”, com discurso do Pontífice.

Na sequência, na Catedral de Santa Maria Assunta, o Papa proncunciará uma alocução antes de rezar o Angelus com os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados e as consagradas e os seminaristas.

Na parte da tarde, o Pontífice celebrará a Santa Missa no “Place d’Austerlitz”. O último evento antes de regressar a Roma será o encontro com o presidente da República no aeroporto internacional de Ajaccio.