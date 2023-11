Papa toma decisão rara e demite bispo que o criticava

A rara decisão de destituir uma figura católica sénior ocorreu depois de Francisco ter enviado dois bispos norte-americanos à diocese de Strickland, no Texas, em junho.

“O Santo Padre dispensou do governo pastoral da diocese de Tyler (EUA) Joseph E. Strickland”, afirmou o Vaticano em comunicado, declarando que o bispo de Austin, Joe Vasquez, tinha sido nomeado administrador apostólico da diocese, sem dar mais pormenores.

O Vaticano não revelou o motivo da visita apostólica – que o próprio Strickland tornou pública – ou que conclusões foram retiradas. Sabe-se apenas que Strickland, nomeado pelo antigo Papa Bento XVI em 2012, foi um dos mais proeminentes críticos do Papa Francisco.

O papa argentino, de 86 anos, tem procurado forjar uma Igreja mais compassiva e aberta a diferentes pontos de vista, mas tem enfrentado uma intensa oposição de críticos – particularmente nos Estados Unidos – que o acusam de causar confusão e de não defender crenças católicas fundamentais.

No início deste ano, Strickland fez uma publicação no X, antigo Twitter, onde acusava o Papa de “minar o depósito da fé”. Em setembro, abordou também num blogue os rumores de que estava a ser encorajado pelo Vaticano a demitir-se.

“Não posso demitir-me do cargo de bispo de Tyler porque isso seria abandonar o rebanho”, lia-se na publicação. “Também já disse que respeitarei a autoridade do Papa Francisco se ele me retirar do cargo de Bispo de Tyler”, acrescentou.