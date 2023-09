Papa: São Vicente de Paulo se dedicou ao serviço dos pobres

“Hoje celebramos a memória litúrgica de São Vicente de Paulo, que, movido pelo amor por Cristo, se dedicou a serviço dos pobres e dos marginalizados. Que o seu exemplo nos impulsione a estar próximos dos irmãos necessitados.”

Em 2017 o Santo Padre enviou uma mensagem por ocasião do quarto centenário da Família Vicentina, onde ressaltou o valor e a atualidade de São Vicente de Paulo. Segundo o Papa “ele esteve sempre a caminho, aberto ao conhecimento de Deus e de si mesmo. A esta busca constante se implantou a ação da graça: enquanto pastor, ele teve um encontro fulgurante com Jesus Bom Pastor, na pessoa dos pobres. O que pode ser constatado especialmente quando ele se deixou sensibilizar pelo olhar de um homem sedento de misericórdia e pela situação de uma família em extrema precariedade.”

“Com o desejo ardente de tornar Jesus conhecido aos pobres, ele se consagrou intensamente ao anúncio, sobretudo através das missões populares, e prestou especial atenção à formação dos Padres. Utilizava de forma natural um ‘método simples’: falar, primeiramente por sua própria vida e, em seguida com uma grande simplicidade, de modo familiar e direto.”

Ao concluir a mensagem o Papa Francisco fez um pedido: “peço para a Igreja e para vós a graça de encontrar no irmão faminto, sedento, estrangeiro, despojado de suas vestes e de sua dignidade, doente e preso, ou ainda, indeciso, ignorante, obstinado no pecado, afligido, grosseiro, mal-humorado e importuno, o Senhor Jesus; de encontrar nas feridas gloriosas de Jesus, a força da caridade, a felicidade do grão que, morrendo, gera vida, a fecundidade da rocha de onde jorra a água, a alegria de sair de si e de ir ao mundo, sem nostalgia do passado, mas com confiança em Deus, criativos diante dos desafios de hoje e do amanhã, pois, como dizia São Vicente, ‘o amor é inventivo ao infinito’.”