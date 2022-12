Papa recebe Mukwege, Prêmio Nobel da Paz: “a visita ao Congo é um sinal forte”

Alessandro Di Bussolo e Oliver Bonnell – Vatican News

“A visita do Papa à República Democrática do Congo é um sinal forte”, ele vem “para sofrer com o povo congolês que está sofrendo” e “esperamos que sua presença contribua para sensibilizar a opinião pública mundial sobre a tragédia que estamos vivendo hoje” e que “com suas orações e sua voz ele possa contribuir para pôr fim a esta tragédia, sobre a qual pouco se fala aqui na Europa”. O Prêmio Nobel da Paz de 2018 Denis Mukwege, ginecologista congolês e ativista dos direitos humanos de 67 anos, encontrou-se com os jornalistas minutos após sua audiência com o Papa Francisco na Biblioteca do Palácio Apostólico. Em um tweet um pouco mais tarde, ele explicou que em sua conversa particular de meia hora com o Papa, eles discutiram sobre “a crise humanitária na RDC e o imperativo da justiça, a consolidação da democracia e o estabelecimento da paz”.

No encontro, o médico contou a Francesco o que ele tenta fazer no Hospital Panzi que fundou há quase 25 anos, na sua Bukawu, e onde ele vive sob escolta há 10 anos para evitar ataques. Salvar a vida e o futuro de mulheres, meninas e até mesmo de meninas que são vítimas de estupro e violência sexual, usadas como arma de guerra pelas milícias dos grupos que combatem o governo de Kinshasa.

“Infelizmente estamos tratando a terceira geração de mulheres”

Do norte do Kivu, onde ocorreu o último massacre de civis no final de novembro, milhares de refugiados estão fugindo para o centro do país, mas as mulheres correm o risco de estupro também nos campos de refugiados se forem se lavar no rio. É por isso que durante os três dias de encontros e reconhecimentos em Nápoles e província, Mukwege pediu ajuda para comprar kits de higiene para mulheres e meninas, para que elas não corressem perigo se deixassem o acampamento.

Papa recebe Mukwege, Prêmio Nobel da Paz

A entrevista dada pelo vencedor do Prêmio Nobel a Olivier Bonnel, da redação francesa:



Esta visita foi uma graça especial para mim, uma honra de ter encontrado um homem de fé, um homem de paz, uma pessoa que trabalha pela paz, justiça e inclusão em todo o mundo e no contexto particular de hoje em dia de múltiplas crises. Sua visita à República Democrática do Congo é um sinal forte, mostra aos congoleses a esperança e a solidariedade que o Papa está mostrando para nosso povo, para um povo ferido há mais de 25 anos. Acho que nós congoleses esperamos que sua presença simplesmente contribua para aumentar a consciência mundial do drama que o povo congolês está vivendo hoje. Esperamos também que com suas orações e sua voz possa ajudar a pôr um fim a esta tragédia, sobre a qual pouco se fala aqui na Europa.

A Santa Sé e a diplomacia pontifícia, mas também mais amplamente as religiões, podem fazer algo para contribuir para o retorno da paz à região?

A Igreja tem um papel muito importante e acredito que a palavra profética da Igreja pode fazer uma grande diferença. Uma Igreja que fica em silêncio quando as pessoas estão sofrendo é uma Igreja deslocada. E penso que o papel mais importante da Igreja é sofrer com as pessoas que sofrem. Penso que a visita do Papa faz parte desta lógica de vir sofrer com o povo congolês que está sofrendo. Portanto, é a voz profética da Igreja que pode fazer uma grande diferença.

Uma palavra sobre as mulheres, Dr. Mukwege, o senhor trabalha muito por elas, através de seu hospital. Qual é a situação das mulheres congolesas hoje neste terrível conflito? Acredito que o senhor pretende desenvolver suas atividades além de Panzi….

Na verdade, hoje estamos tratando a terceira geração de mulheres e isto é o que mais nos machuca. É por isso que estamos pedindo à imprensa internacional que fale sobre este problema, pois não é mais o número de mulheres estupradas que conta, mas a forma como é feito. Destruir crianças, destruir bebês, destruir mulheres na frente de sua família, sua comunidade, significa simplesmente destruir uma comunidade inteira. Acredito que hoje Panzi está tentando trabalhar para que nossas atividades vão além do atendimento, tentando aproximar nossos serviços de atendimento dos pacientes. Estamos, portanto, multiplicando o número de centros de atendimento que chamamos de “One stop centres”, onde fornecemos atendimento holístico, ou seja, médico, cirúrgico, psicossocial, socioeconômico e legal.