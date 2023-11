Papa recebe em audiência presidente do Iraque

Vatican News

Na manhã deste sábado, 18, o Santo Padre recebeu em audiência no Palácio Apostólico no Vaticano, o presidente da República do Iraque, Sr. Abdul Latif Jamal Rashid, que posteriormente se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, confirmando as boas relações bilaterais, foram abordados temas de interesse comum. Em particular, foi reiterada a necessidade que a Igreja Católica no Iraque possa continuar a cumprir a sua apreciada missão e que seja garantido que todos os cristãos iraquianos sejam uma parte vibrante e ativa da sociedade e do território, em particular na Planície de Nínive.

Ademais, as partes detiveram-se em algumas questões internacionais, com especial atenção para o conflito em Israel e Palestina, e o urgente esforço pela paz e a estabilidade.

O Santo Padre presenteou o mandatário iraquiano com um trabalho em bronze representando uma flor que nasce, com a inscrição “A paz é uma flor frágil”, bem como a Mensagem para a Paz deste ano e lguns volumes de documentos papais.

O presidente do Iraque retribuiu, presenteando o Santo Padre com uma reprodução em ouro do zigurate de Ur, uma veste papal.