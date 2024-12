Papa pede negociações com a Ucrânia e cessar-fogo no Oriente Médio em mensagem de Natal

por Christopher White

National Catholic Reporter

OPapa Francisco apelou por negociações para pôr fim à invasão russa na Ucrânia e por um cessar-fogo no Oriente Médio devastado pela guerra durante sua mensagem anual de Natal.

“Que o som das armas seja silenciado na Ucrânia!”, disse Francisco, ao entregar sua mensagem e bênção urbi et orbi (“à cidade e ao mundo”) de 25 de dezembro. “Que haja a ousadia necessária para abrir a porta à negociação e aos gestos de diálogo e encontro, a fim de alcançar uma paz justa e duradoura.”

O apelo do papa vem na esteira de mais um ataque de mísseis russos à infraestrutura da Ucrânia, desencadeando vários apagões por todo o país no dia de Natal. Em março, o papa encorajou negociações de paz para pôr fim ao conflito. Essas observações foram amplamente denunciadas por autoridades do governo ucraniano, pois foram interpretadas como um chamado para que o país se rendesse à Rússia.

Desde então, a Santa Sé tem insistido repetidamente que quaisquer negociações devem ter como objetivo uma “paz justa”, o que inclui o respeito à integridade territorial de cada país.

Refletindo sobre o nascimento de Cristo na cidade de Belém, o pontífice usou sua mensagem de Natal para expressar solidariedade com as comunidades cristãs em Israel e na Palestina, e particularmente aquelas em Gaza. O papa — que faz ligações noturnas para a única paróquia católica de Gaza — lamentou a “grave” situação humanitária lá.

Ao longo da última semana, o papa condenou repetidamente o que ele descreveu como a “crueldade” dos recentes ataques aéreos israelenses contra escolas e hospitais em Gaza, provocando rápida reação do governo israelense.

“Que haja um cessar-fogo, que os reféns sejam libertados e que seja dada ajuda ao povo esgotado pela fome e pela guerra”, disse Francisco.

O papa fez seu tradicional discurso de Natal da sacada central da Basílica de São Pedro, com vista para uma praça lotada abaixo. Milhares de peregrinos de todo o mundo se reuniram na praça em uma luminosa manhã de Natal no Vaticano, muitos acenando bandeiras de suas várias pátrias enquanto ouviam os comentários do papa.

Como é seu costume, o papa usou suas breves reflexões do meio-dia para destacar uma série de zonas de conflito ao redor do mundo, incluindo Líbano, Síria, Mianmar, Burkina Faso, Mali, Níger e Moçambique.

A mensagem de paz do dia de Natal deste ano chega em um momento importante na Igreja Católica, ocorrendo poucas horas depois de o papa inaugurar oficialmente o Ano Jubilar de 2025 do Vaticano.

Ao longo do próximo ano, o pontífice de 88 anos deverá presidir uma série de eventos focados na reconciliação e no perdão de dívidas e pecados — todos os quais devem atrair cerca de 32 milhões de peregrinos a Roma.

Antes do início da missa de véspera de Natal ontem à noite, o papa abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro, que significa vida nova e salvação.

Durante sua mensagem de Natal, o papa refletiu sobre o significado do momento.

“Entrar por aquela porta exige o sacrifício de dar um passo à frente, deixar para trás nossas disputas e divisões e nos entregar aos braços estendidos do menino que é o Príncipe da Paz”, disse Francisco.

“Neste Natal, no início do Ano Jubilar, convido cada indivíduo, todos os povos e nações a encontrar a coragem necessária para atravessar aquela porta, para se tornarem peregrinos da esperança, para silenciar o som das armas e superar as divisões!”, disse ele.

Durante seu discurso, o papa também destacou as necessidades dos migrantes e refugiados, dos desempregados, dos prisioneiros e das vítimas de perseguição religiosa. Ele também fez um apelo especial — como fez durante sua missa de véspera de Natal — para o alívio da dívida dos países pobres, que é um foco especial do Ano Jubilar de 2025.

Em 26 de dezembro, Francisco dará continuidade às celebrações do Jubileu abrindo uma porta sagrada especial na Prisão de Rebibbia, em Roma.