Papa participará da sessão do G7 sobre Inteligência Artificial

Vatican News

O Papa Francisco participará do G7 liderado pela Itália, que será realizado de 13 a 15 de junho em Borgo Egnazia, na Apúlia, sul do país. A informação foi confirmada pela Sala de Imprensa da Santa Sé após o anúncio da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que, em vídeo, especificou que o Pontífice falará na sessão dedicada à inteligência artificial aberta a países não membros.

É a primeira vez que um Pontífice participa da reunião de cúpula do grupo, que é integrado também, além da Itália, por Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Japão.

“Agradeço sinceramente ao Santo Padre por ter aceito o convite da Itália. Sua presença dá brilho à nossa nação e a todo o G7”, afirmou Meloni, enfatizando como o governo italiano pretende valorizar a contribuição dada pela Santa Sé sobre a questão da inteligência artificial, em particular com o “Rome call for Ai ethics in 2020”, promovido pelo Pontifício Conselho para a Vida, em um caminho “que leva a dar aplicação concreta ao conceito de algorética, ou seja, dar ética aos algoritmos”.

“Estou convencida de que a presença do Papa contribuirá decisivamente para a definição de um marco regulatório, ético e cultural, para a inteligência artificial”, acrescentou Meloni.

Para a premiê, a inteligência artificial será “o maior desafio antropológico desta era”, “uma tecnologia que pode gerar grandes oportunidades, mas que também traz consigo enormes riscos, além de afetar inevitavelmente os equilíbrios globais”.

“Nosso compromisso é desenvolver mecanismos de governança para garantir que a inteligência artificial seja centrada no ser humano e controlada pelo ser humano, ou seja, que mantenha a pessoa no centro e tenha a pessoa como seu fim último”.