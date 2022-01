Papa: pandemia não é desculpa para negligenciar a justiça no trabalho

Solidariedade, qualidade do trabalho, laços intergeracionais, proteção da Casa Comum. Estes são os pontos centrais do discurso do Papa a uma delegação de membros da Associação Italiana de Químicos do Couro, recebida no final da manhã deste sábado, 29, no Vaticano. Observando as dificuldades no mundo do trabalho agravadas por dois anos de pandemia, Francisco exortou a manter alta a guarda na justiça e na segurança:

A crise pode ser encarada como uma oportunidade para crescer juntos na solidariedade e na qualidade do trabalho. Que o exemplo e a intercessão de São José os ajude a não ceder ao desânimo, a valorizar com criatividade seus talentos e sua grande experiência para seguir em frente e abrir novos caminhos.

Um ponto de referência para todos aqueles que trabalham com coro no mundo, a Associação Italiana de Químicos do Couro reúne técnicos, graduados ou diplomados, funcionários das indústrias de curtumes e tinturarias e de todas as empresas de um setor muito específico no qual os conhecimentos e técnicas científicas são aplicados a uma antiga tradição:

Vocês são uma categoria muito específica de trabalhadores, que no grande “poliedro” da sociedade global oferece uma contribuição original e característica. É muito importante encontrar a sabedoria dos idosos e o entusiasmo dos jovens: imagino os jovens que se apaixonam por um setor original como o de vocês, e têm necessidade de encontrar “velhos do ofício”, que têm muito a ensinar, e não somente no nível técnico, mas também no humano.

Recordando seus anos de juventude e os estudos em um instituto técnico com ênfase na química na Argentina, o Papa disse estar próximo da categoria dos trabalhadores recebidos em audiência.

Por fim, refletindo sobre o impacto ambiental das atividades que utilizam produtos químicos para o tratamento de materiais destinados ao uso cotidiano, não deixou de chamar a atenção para os cuidados com a Casa Comum:

É muito precioso o fazer uma associação, pois são compartilhados conhecimentos, experiências, além de atualizações jurídicas e técnicas; e assim se ajuda a crescer juntos em um estilo de responsabilidade social e ecológica. Isto é muito importante!

A Secção Italiana da Sociedade Internacional de Químicos do Couro foi fundada em 1904. Promover a cultura científica do mundo do couro é um dos primeiros objetivos desta realidade, comprometida também em criar contatos entre os colaboradores do mundo do curtimento e a apoiar ativamente a formação escolar com bolsas de estudo nos principais distritos de curtumes italianos.

Vatican News