Papa: O amor extraordinário de Cristo não é fácil, mas é possível. É preciso ousar

“Se permanecermos no ordinário, no equilíbrio entre dar e receber, as coisas não mudam. Se quisesse seguir esta lógica, não teríamos esperança de salvação! Mas, felizmente, o amor de Deus é sempre “extraordinário”, isto é, vai além dos critérios habituais com os quais nós humanos vivemos as nossas relações.”

Fiéis de Vila Pouca de Aguair, de Portugal, presentes na Praça São Pedro Amor desmedido Para Francisco, as palavras de Jesus constituem um desafio, já que nos pede para abrir-nos ao extraordinário de um amor gratuito. Enquanto tentamos equilibrar as contas, Cristo nos estimula a viver o desequilíbrio do amor, assim como Ele fez conosco. Se Deus não tivesse se desbalanceado, nós nunca teríamos sido salvos e Jesus não teria abraçado a cruz por nós. “Deus nos ama enquanto somos pecadores, não porque somos bons ou capazes de dar algo em troca. O amor de Deus é um amor sempre em excesso, sempre além dos cálculos, sempre desproporcional. Hoje pede também a nós para viver deste modo, porque somente assim o testemunharemos verdadeiramente.” Ousar no bem, arriscar no dom A proposta de Cristo, portanto, é sair da lógica da vantagem e não medir o amor sobre a balança dos cálculos e das conveniências. É ousar no bem, a arriscar no dom, mesmo se recebermos pouco ou nada em troca. Porque é este amor que lentamente transforma os conflitos, diminui as distâncias, supera as inimizades e cura as feridas do ódio. O Papa convidou cada um de nós a se questionar: “Eu, na minha vida, sigo a lógica da retribuição ou a da gratuidade?”. “O amor extraordinário de Cristo não é fácil, mas é possível, porque Ele mesmo nos ajuda doando-nos o seu Espírito, o seu amor sem medida. Rezemos a Nossa Senhora, que respondendo a Deus o seu “sim” sem cálculos, lhe permitiu fazer dela a obra-prima da sua Graça.”