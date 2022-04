Papa lava os pés a doze detentos: Deus perdoa sempre!

Vatican News

Esta tarde, pouco antes das 15h (hora local), o Papa Francisco foi a Civitavecchia, nas proximidades de Roma, para celebrar a Santa Missa “in Coena Domini” com as pessoas detidas no Novo Complexo Penitenciário.

Chegando antes das 16 horas, acolhido pelas autoridades prisionais, o Papa presidiu à Missa na Capela da prisão. Além de alguns reclusos, havia uma representação dos agentes e funcionários e algumas autoridades, incluindo a Ministra da Justiça da Itália, Marta Cartabia.

Servir com gratuidade, sem interesse

Durante a liturgia, o Papa fez a sua homilia sem um texto preparado, comentando o significado do lava-pés, “uma coisa estranha” neste mundo: “Jesus lava os pés do traidor, aquele que o vende”. E acrescentou: “Jesus ensina-nos isto, simplesmente: vocês devem lavar os pés uns aos outros […] um serve o outro, sem interesse: como seria belo se fosse possível fazer isto todos os dias e a todas as pessoas”.

O Papa lamentou que muitos de nossos gestos são realizados por interesse. “Ao invés, é importante fazer tudo sem interesse: um serve o outro, um é irmão do outro, um ajuda o outro, um corrige o outro e assim deveria ser feito. E depois, ao traidor, o chama de “amigo” e o espera até ao fim: perdoa tudo. Isso gostaria de colocar hoje no coração de todos nós, inclusive do meu: Deus perdoa tudo e Deus perdoa sempre! Somos nós que nos cansamos de pedir perdão.” Ele nos pede somente a nossa confiança.