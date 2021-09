Papa Francisco sobre migrantes: não fechemos as portas à sua esperança

Papa convidou a “parar e olhar para aquelas pessoas e ver naquele olhar a esperança que todo migrante tem hoje de começar a viver novamente”

Depois da Oração do Angelus deste domingo, 26° do Tempo Comum, o Papa Francisco recordou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado:

“Hoje celebramos o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que este ano tem como tema “Rumo a um nós cada vez maior”. É necessário caminhar juntos, sem preconceitos e sem medo, ao lado daqueles que são mais vulneráveis: migrantes, refugiados, deslocados, vítimas do tráfico e abandonados. Somos chamados a construir um mundo cada vez mais inclusivo, que não exclua ninguém”

Logo depois, dentro do contexto do Dia Mundial do Migrante o Papa fez um convite aos presentes:

“Antes de deixar a praça, convido-os a se aproximarem daquele monumento ali, onde está o Cardeal Czerny: o barco com os migrantes, e parar e olhar para aquelas pessoas e ver naquele olhar a esperança que todo migrante tem hoje de recomeçar a viver. Vão até lá. Vejam esse monumento. Não fechemos as portas à sua esperança”.