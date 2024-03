Papa Francisco rompe tradição lavando os pés apenas das mulheres

O Papa Francisco lavou os pés de 12 mulheres em uma prisão em Roma, na Itália, em um dos ritos mais tradicionais da Semana Santa. A cerimônia enfatizou a humildade, nesta quinta-feira (28/3). É a primeira vez que o papa lava os pés apenas de mulheres durante o serviço especial anual.

Francisco também celebrou no presídio de Rebibbia a homilia “In coena Domini”, a missa de lava-pés, e lembrou que o ritual remete à vocação para servir. “Com o lava-pés, Jesus se humilha e nos faz entender o que ele disse: ‘Eu não vim para ser servido, mas sim para servir”, proclamou o Papa.

Na noite de sábado (30/3), o Papa fará a vigília pascal na Basílica de São Pedro, e, no domingo (31/3), pronunciará a mensagem “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”.

Desde sua eleição, o papa levou essa cerimônia para fora do território do Vaticano e comemorou lavando os pés de prisioneiros, refugiados e deficientes.

Nos primeiros anos de seu pontificado, o papa mudou as regras da igreja para incluir oficialmente as mulheres na cerimônia, uma medida que encontrou resistência no Vaticano e essa foi a primeira vez que ele lavou os pés de apenas mulheres.