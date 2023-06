Papa Francisco recebe no Vaticano o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

Vatican News

A Sala de Imprensa vaticana informou que na tarde de hoje, quarta-feira, 21 de junho de 2023, o Santo Padre o Papa Francisco recebeu em Audiência, no ambiente anexo à Sala Paulo VI, o Presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que, posteriormente, se encontrou com o Excelentíssimo Dom Edgar Peña Parra, Substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado.

Durante os encontros cordiais, manifestou-se o apreço pelas boas relações entre o Brasil e a Santa Sé, destacando-se a colaboração harmoniosa entre a Igreja e o Estado em prol da promoção dos valores morais e do bem comum.

Por fim, – destaca ainda a nota da Sala de Imprensa – houve uma troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica da Região e foram abordados alguns temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a proteção do meio ambiente.

O presidente Lula pediu ao Papa um Terço para sua irmã de 80 anos e Francisco imediatamente o presenteou.

Encontro do Papa com o presidente Lula

O Santo Padre presentou o presidente Lula com a Mensagem para a Paz deste ano; o Documento sobre a Fraternidade Humana; o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado pela LEV; e o baixo-relevo em bronze “A paz é uma flor frágil”

Já o presidente Lula deu de presente ao Papa a gravura do artista pernambucano J.F. Borges

Gravura do artista pernambucano J.F. Borges

A primeira-dama, Janja Lula presenteou o Papa com um estátua de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém.