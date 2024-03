Papa Francisco, Oriente Médio: chega, por favor! Parem!

POR: Silvonei José – Vatican News

Forte apelo do Papa Francisco no Angelus deste domingo, também sobre o desarmamento.

“Carrego diariamente em meu coração, com dor, o sofrimento das populações da Palestina e de Israel devido às hostilidades em curso, disse o Santo Padre. Os milhares de mortos, feridos, desabrigados a imanes destruições causam dor, e isso com consequências terríveis para os pequenos e indefesos, que veem seu futuro comprometido”.

Francisco então se pergunta: “verdadeiramente se pensa em construir um mundo melhor dessa forma, se pensa realmente em alcançar a paz? Chega, por favor! Vamos todos dizer: chega, por favor! Parem!

Praça São Pedro

O Papa então encoraja a continuar as negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região, “para que os reféns possam ser libertados imediatamente e retornem aos seus entes queridos, que aguardam ansiosamente, e para que a população civil possa ter acesso seguro às devidas e urgentes ajudas humanitárias”.

“E, por favor, não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, onde muitos morrem todos os dias. Há muita dor lá”, reafirmou o Santo Padre.

Em seguida o Papa Francisco recordou que no dia 5 de março celebra-se o segundo Dia Internacional de Conscientização sobre Desarmamento e Não-Proliferação. “Quantos recursos – disse- são desperdiçados em gastos militares que, devido à situação atual, infelizmente continuam a aumentar!

E Francisco faz mais um apelo: “espero sinceramente que a comunidade internacional compreenda que o desarmamento é, antes de tudo, um dever, o desarmamento é um dever moral. Vamos colocar isso em nossas cabeças. E isso requer a coragem de todos os membros da grande família de nações de passar do equilíbrio do medo para o equilíbrio da confiança”.

O Santo Padre fez ainda uma saudação a todos os fiéis presentes, romanos e peregrinos de vários países, entre os quais os estudantes da Universidade Sénior de Vila Pouca de Aguiar, em Portugal. E o agradecimento aos jovens ucranianos que a Comunidade de Sant’Egidio convocou para o tema “Vencer o mal com o bem. Oração, pobres, paz”. “Queridos jovens, obrigado por seu compromisso com aqueles que mais sofrem com a guerra. Obrigado!”