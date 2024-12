Papa Francisco faz apelo à paz e reconciliação durante bênção de Natal “Urbi et Orbi”

O papa Francisco fez um apelo à renovação espiritual e à reconciliação em tempos de conflito e sofrimento, destacando a importância do diálogo, da negociação e dos gestos de paz. Em sua mensagem de Natal, na manhã desta quarta-feira 25, durante a tradicional bênção “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”), o pontífice expressou profunda preocupação com diversos conflitos ao redor do mundo.

Em relação à Ucrânia, Francisco pediu um fim imediato dos confrontos e o início de negociações para uma paz justa e duradoura. “Que se calem as armas na martirizada Ucrânia, que se tenha a audácia de abrir a porta para a negociação e gestos de diálogo e encontro”, declarou, enquanto milhares de fiéis se reuniam na Praça São Pedro.

O papa também se voltou para a situação crítica em Gaza, fazendo um apelo para a libertação dos reféns e apoio à população que enfrenta uma grave crise humanitária devido ao conflito bélico. “Que se calem as armas no Oriente Médio”, afirmou, destacando especialmente a situação das comunidades cristãs em Palestina e Israel.

Além disso, Francisco mencionou várias nações africanas afetadas por conflitos armados, terrorismo e as consequências das mudanças climáticas, como República Democrática do Congo, Burkina Faso, Mali, Níger e Moçambique, solicitando atenção e solidariedade internacional.

Papa Francisco inicia celebrações do Ano Jubilar – “Peregrinos da Esperança”

O papa também iniciou as celebrações do Ano Jubilar, proclamado com o tema “Peregrinos da Esperança”, que começou em 24 de dezembro de 2024 e se estenderá até 6 de janeiro de 2026. Durante a bênção de Natal, ele associou o Jubileu à imagem de Jesus, que é descrito como a porta aberta para a salvação, convidando todos a superar medos e divisões.