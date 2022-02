Papa Francisco: as palavras têm um peso, as calúnias mais afiadas que uma faca

Silvonei José – Vatican News

“Falamos com mansidão ou poluímos o mundo espalhando venenos: criticando, lamentando-se, alimentando a agressão generalizada”?

Num momento de crise e tensão, de medo e desequilíbrios internacionais, Francisco exorta à paz que, disse no Angelus, é construída a partir da linguagem. Detendo-se sobre o Evangelho de Lucas, no qual “Jesus nos convida a refletir sobre nosso olhar e nosso falar”, o Papa em sua catequese adverte sobre as consequências de um uso impróprio e superficial de uma linguagem que pode ferir como uma arma.

Raiva e agressão no mundo digital

Um risco que está aumentando especialmente hoje em dia no mundo digital: demasiadas palavras, disse o Papa, que “correm velozes” e “transmitem raiva e agressão, alimentam notícias falsas e se aproveitam dos medos coletivos para propagar ideias distorcidas”. O Pontífice citou Dag Hammarskjöld, o diplomata sueco que foi secretário geral da ONU de 1953 a 1961 e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que disse: “Abusar das palavras equivale a desprezar o ser humano”.

Cuidado com o uso superficial das palavras

É verdade, assim como é verdade que “como alguém fala, pode-se dizer o que tem no coração”.

As palavras que usamos dizem quem somos. Às vezes, porém, prestamos pouca atenção às nossas palavras e as usamos superficialmente. Mas as palavras têm peso: elas nos permitem expressar pensamentos e sentimentos, dar voz aos medos que temos e aos projetos que queremos fazer, de abençoar a Deus e aos outros.

Vamos nos perguntar que tipo de palavras usamos, disse o Papa aos fiéis: “Palavras que expressam atenção, respeito, compreensão, proximidade, compaixão, ou palavras que visam principalmente nos fazer parecer bem diante dos outros”?

O cisco e a trave

Da mesma forma, devemos também refletir sobre o nosso “olhar”. Isto é, se estivermos concentrados em “olhar o cisco no olho de nosso irmão sem perceber a trave em nosso próprio olho”. Significa “estar muito atento aos defeitos dos outros, mesmo aqueles pequenos como um cisco, negligenciando serenamente os nossos, dando-lhes pouco peso”.

Sempre encontramos razões para culpar os outros e nos justificarmos. E tantas vezes reclamamos de coisas que estão erradas na sociedade, na Igreja, no mundo, sem primeiro nos questionarmos e sem nos comprometermos a mudar, antes de tudo, nós mesmos.

“Toda mudança fecunda, positiva, deve começar por nós mesmos, caso contrário, não haverá mudança”, disse o Papa.

Reconhecer as próprias misérias

Fazendo assim, enfatizou o Papa, “nosso olhar é cego”. E se somos cegos “não podemos pretender ser guias e mestres para os outros: um cego, de fato, não pode guiar outro cego”. A primeira coisa é, portanto, “olhar para dentro de nós mesmos para reconhecer nossas misérias”, porque “se não conseguirmos ver nossos próprios defeitos, estaremos sempre inclinados a ampliar os defeitos dos outros”. Se, por outro lado, reconhecemos nossos erros e nossas misérias, a porta da misericórdia se abre para nós”.

Ver o bem nos outros, não o mal

Trata-se, em síntese de olhar para os outros como o Senhor nos olha, “que não vê antes de tudo o mal, mas o bem”.

É assim que Deus olha para nós: Ele não vê em nós erros irredimíveis, mas filhos que cometem erros. Muda-se a ótica. Ele não se concentra nos erros, mas nos filhos que cometem erros… Deus sempre distingue a pessoa de seus erros. Ele sempre acredita na pessoa e está sempre pronto para perdoar os erros. E nós sabemos que Deus sempre perdoa.

Todos nós somos chamados a fazer o mesmo: “Não buscar nos outros o mal, mas o bem”.