Papa encoraja colaboração internacional também na busca de vacina contra coronavírus

“É importante, de fato, reunir as capacidades científicas, de maneira transparente e desinteressada, para encontrar vacinas e tratamentos e garantir o acesso universal às tecnologias essenciais que permitam a cada pessoa contagiada, em qualquer parte do mundo, receber os cuidados de saúde necessários”, disse Francisco

Vatican News

Desde o início da pandemia de coronavírus, o Papa, a cada manhã, oferece a Santa Missa celebrada na Santa Marta por uma intenção. Mas Francisco, além da oração, também sempre exortou à ações solidariedade nestes tempos difíceis. Ele mesmo deu o exemplo com a doação de respiradores para hospitais italianos, mas também enviados à Espanha e Romênia; também doações em dinheiro para a Caritas Itália e, no gesto de mais amplo espectro, criou o Fundo de Emergência Covid-19, dando uma contribuição inicial de 750 mil dólares. Para este fundo, digno de nota, contribuiu com 10 mil dólares um importante líder budista de Mianmar.

No Regina Coeli deste domingo, o Santo Padre encorajou novamente a colaboração internacional que tem se verificado em várias partes do mundo, e ressaltou a importância de “reunir as capacidades científicas para encontrar vacinas e tratamentos e garantir o acesso universal a tecnologias essenciais que permitam que todas as pessoas infectadas” possam receber os cuidados de saúde necessários:

Mais uma vez, gostaria de expressar minha proximidade aos doentes da Covid-19, a todos aqueles que se dedicam ao seu cuidado e a todos aqueles que, de alguma forma, estão sofrendo com a pandemia. Ao mesmo tempo, desejo apoiar e encorajar a colaboração internacional que está ocorrendo com várias iniciativas para responder de forma adequada e eficaz à grave crise que estamos vivendo. É importante, de fato, reunir as capacidades científicas, de maneira transparente e desinteressada, para encontrar vacinas e tratamentos e garantir o acesso universal às tecnologias essenciais que permitam a cada pessoa contagiada, em qualquer parte do mundo, receber os cuidados de saúde necessários.