Papa defende São João Paulo II, “objeto de ilações ofensivas e infundadas”

Vatican News

Após recitar a oração mariana do Regina Caeli na Praça São Pedro neste domingo (16), o Papa Francisco defendeu seu predecessor – São João Paulo II -, cuja figura tem estado no centro de acusações caluniosas nos últimos dias, ligadas ao caso italiano ‘Orlandi’: feitas com base em “rumores” anônimos, sem testemunhas ou indícios. Acusações que o Pontífice descreveu como “ilações ofensivas e infundadas”.

Eis as palavras de Francisco, que após saudar os grupos da Divina Misericórdia presentes na Praça de São Pedro, acrescentou: