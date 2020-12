Papa aos estudantes de teologia: “Mais espaço para religião no mundo”

Jane Nogara – Vatican News

O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira (18) os estudantes e responsáveis pelo “Theologisches Studienjahr”, Instituto de estudos de teologia em língua alemã da Abadia da Dormição da Bem-Aventurada Virgem Maria em Jerusalém.

Porém, primeira vez, devido à pandemia, o programa de estudos não pôde ser realizado na Terra Santa, mas se desenvolveu no Pontifício Ateneu Santo Anselmo de Roma. O Papa disse aos estudantes que embora estejam no ‘exílio’, em Roma, “o estudo aprofundado da Sagrada Escritura, do ecumenismo e o diálogo inter-religioso devem continuar sendo sempre uma característica distintiva do seu programa”.

Francisco recordou aos jovens estudantes: