Pão Doce: Companhia de teatro mossoroense prepara programação gratuita para 2024

A expressão “20 anos não são 20 dias” nunca fez tanto sentido por aqui. Porém, quando se trata de uma realidade vivida e construída no interior de um Estado que é ainda mais interiorizado pelo resto do país, tudo torna-se muito maior. Cada movimento é digno, cada labuta é única, cada desafio e vitória são percebidos por quem se sente. Fato. Mas quem sente do lado de cá, no Nordeste do Brasil, sobretudo, no nordeste do Nordeste, é como se as oportunidades demorassem um pouco mais para chegar.

Diante dessa realidade, imagine ter a chance de, simplesmente, existir, e, ainda, por mais de 20 anos? Disso, uma coisa é certa: não foi e nem é nada fácil. Mas que tem sido gostoso de se viver, isso tem. Essa é a história da Companhia Pão Doce, um grupo de teatro criado e sediado na cidade de Mossoró, interior do Estado do Rio Grande do Norte, que, neste ano, completa duas décadas de existência, com atividades marcantes no âmbito da cultura e social, com reconhecimento e respeito não só na cidade, mas nos quatro cantos desse país.

A Cia. foi contemplada no Edital do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023, da Fundação Nacional de Artes, do Governo Federal, com o projeto “Pão Doce 20 Anos”. O grupo foi o único de teatro, em todo o RN, aprovado no Edital, dividindo a conquista apenas com um grupo de dança da capital.

No projeto, a Pão Doce promete levar arte, nas suas mais variadas formas, cultura, educação, saúde, inclusão e muito mais, para toda a população mossoroense, através de uma programação recheada de atividades gratuitas e para todos os públicos, incluindo crianças, idosas, Pessoas com Deficiência, a comunidade LGBTQIAPN+, entre outros.

As ações vão acontecer na sede do grupo de teatro, localizada no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró, e começam ainda em março, no próximo dia 26, e seguem até setembro de 2024.

O “Pão Doce 20 Anos” foi pensado a partir de um outro projeto que o grupo realizou em 2023, o “Expansão Cultural”, com o qual a Companhia passou a ter mais contato com os equipamentos públicos da cidade, como escolas municipais e estaduais, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), creches, parques, entre outros.

Agora, com a FUNARTE, a ideia é alargar esse horizonte, difundindo cultura e mostrando que todo mundo pode e deve fazer parte desse movimento.

“Por sermos um grupo de teatro, não significa que desenvolvemos apenas atividades no âmbito teatral. Na programação dos 20 anos da Companhia, vamos realizar ações no campo do social, atendimentos odontológicos para quem não tem acesso, palestras para a comunidade da cidade, sobretudo do bairro, oficinas de artes urbanas, oficinas de dança, de escrita e muito mais”, explica a atriz Mônica Danuta, integrante do grupo.

Além disso, soma-se às comemorações, o aniversário de 10 anos de um dos espetáculos mais conhecidos do Companhia, A Casatória C’a Defunta, que já participou de circulações em todo o Brasil, como o Palco Giratório, apresentando-se em 19 Estados; o Circuito SESC, em 9 cidades de São Paulo; Fit Rio Preto, no mesmo Estado; Festival Velha Joana, em Mato Grosso; Flip, no Rio de Janeiro; Festival dos Inhamuns e Ocupação Caixa Cultural, ambos no Ceará; e mais.

O espetáculo, que conta a história de Afrânio, Maria Flor e a fantasmagórica Moça de Branco, tornou-se reconhecido em todo o Brasil, e o grupo escolheu Mossoró – a cidade onde tudo começou – para dar início aos últimos passos desse trabalho que comemora uma década de muito sucesso. A Casatória C’a Defunta será apresentado na abertura do projeto “Pão Doce 20 Anos”, no dia 26 de março, a partir das 19h, no Espaço Teatro de Quintal, sede da Cia., localizado na Rua Bodoca, nº 35, bairro Alto de São Manoel, em Mossoró/RN. O acesso é gratuito e os ingressos já podem ser retirados através do site https://www.sympla.com.br/evento/a-casatoria-c-a-defunta-10-anos/2383910.

Pão Doce 20 anos

Por volta dos anos 2001, um grupo de artistas foi chamado para fazer uma apresentação no centenário do Colégio Diocesano Santa Luzia, escola tradicional do município. Na ocasião, foi pedido para que eles encenassem um trecho do poema Aurora da Minha Vida, do escritor Naum Alves de Souza – poesia esta que, posteriormente, foi inspiração para o primeiro espetáculo do grupo, “Meus Bons Tempos”, em 2005.

No final da apresentação, a organização do evento distribuiu um pão doce para quem participava da solenidade escolar. E como aquele tal grupo de amigos não tinha um nome próprio, as pessoas que assistiram à peça começaram a ligá-lo ao “grupo que dava pão doce”, como explica a atriz Mônica Danuta. E, assim, quase como uma missão, os artistas da época decidiram tentar. Continuaram tentando. Atores novos entravam na formação; Outros, saíam. E continuaram tentando. Construindo espetáculos, esquetes, encenações. Promovendo trocas, trocando experiências, absorvendo conhecimento… até chegar no hoje.

Atualmente, a Cia. Pão Doce conta com quatro integrantes (Mônica Danuta, Lígia Kiss, Raull Davyson e Paulo Lima), além de diversos colaboradores e colaboradoras, e soma mais de 20 espetáculos ao longo dessas duas décadas.

SERVIÇO

O que é: Abertura do projeto “Pão Doce 20 Anos”, com o espetáculo A Casatória C’a Defunta, da Cia. Pão Doce;

Quando: 26 de março de 2024 (terça-feira);

Onde: Teatro de Quintal, sede da Pão Doce (Rua Bodoca, nº 35, bairro Alto de São Manoel, em Mossoró/RN);

Horário: a partir das 19h;

Observação: evento gratuito com retirada de ingresso pelo site https://www.sympla.com.br/evento/a-casatoria-c-a-defunta-10-anos/2383910.