PAM do Bom Jardim realiza cerca de 1.000 pequenas cirurgias por mês

A Prefeitura de Mossoró avança na saúde pública com a ampliação no número de pequenos procedimentos cirúrgicos. No Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim), a média de pequenas cirurgias chega a 1.000 por mês.

A população que necessita do serviço busca a Unidade Básica de Saúde (UBS), que realiza o agendamento encaminhando o paciente ao procedimento. As pequenas cirurgias são realizadas todas as semanas, beneficiando até trezentas pessoas que podem realizar mais de um procedimento no mesmo atendimento.

“A gente chega a realizar até mil procedimentos no mês. O paciente não realiza só a retirada de um sinal, por exemplo. Caso sejam necessárias outras cirurgias, o médico faz na oportunidade, evitando que refaça agendamentos, ou seja, torna o processo mais célere, beneficiando diretamente o paciente. É a garantia de um atendimento com qualidade e assistência para o nosso povo”, explicou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.