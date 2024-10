Palmeiras vence o Juventude em jogo de oito gols e show de Veiga

CNN Brasil

Em jogo de oito gols e emoção de sobra, o Palmeiras venceu o Juventude por 5 a 3, neste domingo (20), no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Brasileiro.

A vitória fora de casa coloca os palmeirenses na cola do Botafogo na luta pela liderança. A equipe chega a 60 pontos na tabela, um a menos que o líder alvinegro.

O Juventude segue estacionado em 14º com 34 pontos, dois a mais que o Corinthians, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

Os gols da vitória elástica do Palmeiras saíram com Estevão, Raphael Veiga, com um hat-trick, Richard Rios. Do lado do Juventude, os três gols foram marcados por Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca.

O jogo

Os primeiros 45 minutos do duelo no Alfredo Jaconi foram de muita emoção. Estevão abriu o placar para o Palmeiras aos 21 após receber passe açucarado de Felipe Anderson.

Os donos da casa não se assustaram com a desvantagem no placar e chegaram ao empate com Danilo Boza aos 34. Antes do fim do primeiro tempo, a equipe paulista voltou a ficar em vantagem após Raphael Veiga aproveitar assistência de Estevão e fazer o segundo da equipe.

Se o primeiro tempo foi elétrico, o início da etapa final mexeu ainda mais com as duas torcidas. Em menos de 10 minutos, Juventude e Palmeiras fizeram um gol cada. Os gaúchos chegaram ao segundo gol com Ronaldo, aos 3 minutos. Dois minutos depois, Raphael Veiga fez mais um para os visitantes.

O ritmo do confronto seguiu frenético com gols para os dois lados. O quarto do Palmeiras saiu aos 17 com Richard Rios. O colombiano bateu falta de longe e viu a bola desviar na marcação. Quatro minutos depois, Edson Carioca, em um lindo gol, marcou o terceiro para o Juventude.

O final do segundo tempo ainda coroou a noite iluminada de Raphael Veiga. Aos 44, o meia fez o quinto gol do Palmeiras, o terceiro dele no duelo, após aproveitar bobeada do defensor do Juventude. O Verdão paulista levou a melhor em um duelo histórico que terminou em 5 a 3 para os visitantes.

Próximos jogos

Na próxima rodada, os dois times entram em campo no sábado (26). A equipe de Abel Ferreira recebe o Fortaleza às 16h30, enquanto o Juventude encara o Flamengo no Maracanã às 19h.