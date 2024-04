Palmeiras vence na estreia do Brasileiro e quebra sequência do Vitória no Barradão

CNN Brasil

Atual bicampeão, o Palmeiras estreou com vitória na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Neste domingo (14), no Barradão, em Salvador (BA), a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Vitória por 1 a 0 e marcou seus primeiros três pontos na competição nacional.

O resultado quebra uma sequência de invencibilidade do Rubro-Negro baiano em seu estádio de 23 partidas. O gol do triunfo alviverde foi marcado por Richard Ríos, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Relato do jogo

A primeira chance de perigo do jogo foi do Palmeiras. Aos 17 minutos, após um erro do Vitória, a bola sobrou nos pés de Raphael Veiga na entrada da área. De direita, o meia finalizou para a boa defesa de Lucas Arcanjo.

O Leão respondeu no minuto seguinte. Dudu e Lucas Esteves fizeram boa jogada pela esquerda, e o lateral deixou Alerrandro na cara do gol. O camisa 9, contudo, errou o domínio e finalizou dividindo com Weverton.

Palmeiras na frente

Aos 19, o Palmeiras abriu o placar. Endrick tentou de cabeça para Rony dentro da grande área, a zaga do Vitória afastou e a bola sobrou com Richard Ríos. O meia finalizou e, depois de um desvio, a bola encobriu Lucas Arcanjo.

Aos 45, o Vitória quase empatou. Lucas Esteves arrancou pela esquerda e cruzou para a pequena área, rasteiro. Osvaldo finalizou de direita e Weverton fez grande defesa.

Segundo tempo morno

Na etapa final, o Verdão teve maior controle da posse de bola e conseguiu administrar bem o resultado. Chegou a ocupar o campo de ataque em boa parte do tempo, contra o Vitória que pouco conseguia produzir com a bola.

A melhor chance surgiu para o lado rubro-negro. Aos 39 minutos, Zeca entrou em diagonal na área do Palmeiras e chutou forte. Weverton defendeu.

Já o Alviverde quase marcou aos 44. Gabriel Menino aproveitou a ajeitada de Luis Guilherme e finalizou firme. A bola desviou na zaga do Vitória e saiu em escanteio.

Próximos jogos

O Vitória volta a campo no próximo domingo (21), para disputar o clássico contra o Bahia, válido pela 3ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no Barradão, às 16h (de Brasília). Isso porque a partida da 2ª rodada, contra o Cuiabá, foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Já o Palmeiras terá pela frente, na próxima quarta-feira (17), às 21h30, o Internacional, pela 2ª rodada do torneio. As equipes se enfrentarão no Allianz Parque, em São Paulo (SP).