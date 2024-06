Palmeiras é atropelado pelo Fortaleza e perde chance de assumir liderança do Brasileirão

CNN Brasil

O Fortaleza atropelou e venceu o Palmeiras por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (26). Em jogo disputado no Castelão, os gols do Leão foram marcados por Juan Martín Lucero, duas vezes, e Bruno Pacheco.

Com a vitória, o time de Juan Pablo Vojvoda chegou aos 17 pontos conquistados e subiu para a 9ª colocação do Brasileirão. Já o Palmeiras ficou estacionado nos 23 pontos e desperdiçou a chance de assumir a liderança. Se vencesse, o Verdão chegaria aos 26 pontos e passaria o líder Flamengo, que tem 24.

O jogo

Mesmo com um time diferente do habitual, o Palmeiras começou assustando e teve uma boa chance para abrir o placar. Gabriel Menino recebeu bom lançamento e finalizou, mas parou em João Ricardo.

Logo depois, o Fortaleza aproveitou uma bobeira de Naves e viu Juan Martín Lucero abrir o placar no Castelão. O camisa 9 driblou Murilo e bateu sem chances para Weverton fazer a defesa.

Com a vantagem no placar, o Fortaleza seguiu dominante e criando boas chances para aumentar o placar. Aos 22, Machuca parou em boa defesa de Weverton e não conseguiu aumentar o placar. Depois do susto, o Verdão foi ao ataque, mas de forma ineficiente e não conseguia criar boas chances na reta final da primeira etapa.

Logo no começo do segundo tempo, o Fortaleza encaminhou a vitória. Lucero, mais uma vez, acertou um chute lindo e venceu Weverton para fazer o 2 a 0. Mesmo com a vantagem no placar, o Leão seguiu no ataque e empilhou chances com Pikachu e Lucero.

Até que aos 23 minutos, Bruno Pacheco deu números finais ao jogo. O lateral-esquerdo infiltrou na área após boa jogada individual e bateu cruzado, sem chances, e fez o terceiro gol do Fortaleza.

Depois do terceiro tento, as duas equipes tiveram chances, mas o jogo passou a ficar mais morno e o placar terminou em 3 a 0.

Próximos jogos

O Fortaleza volta a entrar em campo no próximo domingo (30), quando recebe o Juventude no Castelão. Um dia depois, na segunda-feira, o Palmeiras tem o clássico contra o Corinthians no Allianz Parque.