Raphael Veiga, em cobrança de pênalti, e Aníbal Moreno marcaram os gols do título alviverde. No primeiro confronto, na Vila Belmiro, o Peixe tinha vencido por 1 a 0.

Esta é a segunda vez na história que o clube conquista um tricampeonato consecutivo do Paulistão. A primeira e única até então havia sido na década de 1930, com as taças de 1932, 1933 e 1934, quando o Palmeiras ainda era chamado de Palestra Itália.

Para chegar a esta sequência sob o comando de Abel Ferreira, o time precisou reverter o placar nas três finais que disputou com o técnico português. Em 2022, perdeu para o São Paulo por 3 a 1 no jogo de ida, e goleou por 4 a 0 no Allianz Parque para se sagrar campeão. No ano passado, foi derrotado por 2 a 1 pelo Água Santa, mas novamente conseguiu vencer por 4 a 0 em casa para faturar o bicampeonato.