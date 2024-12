Palmeiras assina contrato de patrocínio master com casa de aposta

Dessa vez, com a saída da Esportes da Sorte – em fim de contrato agora em dezembro -, o novo acordo prevê o uso da marca no máster dos times do futebol masculino e feminino profissional. Trata-se de um contrato único, com valores destinados ao orçamento de ambas as equipes, sem predeterminação de divisão percentual para cada setor.

O acordo também prevê o aumento do valor fixo com base nas taxas de inflação do Brasil ao longo dos anos.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por exemplo, acumulado até o início de novembro de 2024 é de 3,88%, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 8 deste mês.