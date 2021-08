País supera 20 milhões de casos de Covid-19 e RJ segue com a maior taxa de letalidade

O país registra mais de 12 mil casos de Covid-19 e 411 óbitos nas últimas 24h, e o total de mortes sobe para 563.562. De acordo com dados do Ministério da Saúde reunidos no Painel Covid-19 do portal Brasil61.com, os casos acumulados, desde o início da pandemia, superaram a marca de 20.177.757. Os recuperados são 18.939.051 e 675 mil pessoas estão em acompanhamento pelas equipes médicas dos estados.

O estado do Rio de Janeiro continua sendo a unidade da Federação com a maior taxa de letalidade, com 5,65%. Em seguida estão São Paulo, Amazonas e Pernambuco, todas acima de 3,19%. A taxa de letalidade média do Brasil é de 2,8%.

Taxa de letalidade nos estados

Rio de Janeiro – 5,66%

São Paulo – 3,42%

Amazonas – 3,24%

Pernambuco – 3,19%

Maranhão – 2,86%

Pará – 2,81%

Goiás – 2,80%

Mato Grosso – 2,58%

Minas Gerais – 2,57%

Ceará – 2,57%

Paraná – 2,56%

Alagoas – 2,54%

Mato Grosso do Sul – 2,52%

Rondônia – 2,47%

Rio Grande do Sul – 2,43%

Piauí – 2,20%

Espírito Santo – 2,19%

Bahia – 2,16%

Sergipe – 2,15%

Distrito Federal – 2,14%

Paraíba – 2,13%

Acre – 2,06%

Rio Grande do Norte – 1,99%

Tocantins – 1,68%

Santa Catarina – 1,62%

Amapá – 1,58%

Roraima – 1,56%

Entre os municípios, Janduís (RN) registra a maior letalidade da Covid-19 (31,82%). Na sequência vem São Luiz do Paraitinga (SP) com 31,65%, Boa Vista do Gurupi (MA) com 26,67%, Miravânia (MG), que registra 20%, e Paço do Lumiar (MA) com 16,09%.

Fonte: Brasil 61