País registra recorde de 1.349 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

O número de óbitos registrados no Brasil por causa da covid-19 chegou a 32.548 nesta quarta-feira (3). Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram 1.349 mortes em 24 horas. O resultado é o maior observado desde que a pandemia chegou ao Brasil, superando os 1.262 óbitos registrados nesta terça (2). É o segundo dia consecutivo desta semana que os registros ficam acima de mil por dia.

De acordo com a atualização mais recente do governo, há 584.016 casos confirmados no Brasil, dos quais 238.617 já se recuperaram e 312.851 estão em tratamento. Entre terça (2) e quarta-feira (3) o número de novos casos foi de 28.633. As autoridades em saúde investigam 4.115 mortes.

São Paulo, unidade da federação com maior número absoluto de ocorrências da doença, contabiliza 8.276 mortes e 123.483 pacientes infectados. Na sequência estão Rio de Janeiro, que tem 6.010 mortes e 59.240 casos confirmados e Ceará, com 3.605 óbitos e 56.056 infectados.

Brasil de Fato