Pagamento dos servidores aposentados da PM será feito nesta quinta-feira

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte informou na noite desta terça-feira 15 que devido a um problema técnico no envio da ordem bancária, a antecipação do salário dos servidores aposentados da Policia Militar será efetivada na quinta-feira (16).

Para os demais servidores do funcionalismo estadual, o pagamento será transferido para as contas neste feriado, 15 de novembro.

O repasse é referente à antecipação da folha de novembro em 30% dos rendimentos de quem ganha acima de R$ 4 mil e de 100% do salário dos servidores que recebem até esse mesmo valor. Ao todo, o Governo libera R$ 300 milhões na economia do Rio Grande do Norte.