Padre Fábio de Melo se apresenta na Festa de Santa Luzia no dia 6 de dezembro

A Paróquia de Santa Luzia anunciou na noite desta sexta-feira (22), por meio de live, a participação do cantor Padre Fábio de Melo na programação da Festa de Santa Luzia 2024. A apresentação será realizada no dia 6 de dezembro, logo após a novena da noite, no adro da Catedral.

A confirmação do show foi feita pelo Bispo Diocesano Dom Francisco de Sales e pelo vigário geral e pároco da Catedral, Padre Flávio Augusto Forte de Melo.

“É um momento importante para nossa festa, sem dúvida. Nós estamos preparando, por exemplo, uma surpresa para esta noite. Eu diria que é a ponta de abertura que vai nos levar, já com o coração aquecido, para abraçar o Jubileu da Esperança do ano que vem”, destacou o bispo Dom Francisco, pontuando que além do show de Padre Fábio, a noite do dia 6 também contará com um anúncio importante para área social da Diocese.

O pároco da Catedral, Padre Flávio Augusto, reforçou, durante a live, o convite para que os fiéis e os mossoroenses em geral participem da programação de toda a Festa de Santa Luzia. “Que todos possam, realmente, vivenciar esse momento. A gente conta com a participação de todos. Venham em suas caravanas participar”, afirmou.