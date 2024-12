Padre Fábio de Melo faz show hoje em Mossoró

O padre, escritor e cantor Fábio de Melo, uma das personalidades católicas mais conhecidas do Brasil, se apresenta nesta sexta-feira (6), durante a programação da festa de Santa Luzia em Mossoró.

O show, intitulado “Este Sou Eu”, acontece às 22h no adro da Catedral, localizada no Centro da cidade.

Com mais de 20 álbuns lançados e mais de 3 milhões de discos vendidos, além de 16 livros que somam 3,5 milhões de exemplares, padre Fábio é referência na música e na literatura católica. Formado em Teologia e Filosofia, ele também se destaca como um dos maiores influencers religiosos do país, com forte presença nas redes sociais.

Confira a programação completa do 5° dia do novenário de Santa Luzia nesta sexta-feira (6):

TEMA: Jesus, homem de oração. “Jesus tomou Pedro, Tiago e João e subiu no monte para orar” (Lc 9, 28)

NOITEIROS: Paróquia da Sagrada Família, IAM, MESC, Comissão das Campanhas, Apostolado da Oração, COMIDI, Juventude Missionária, Pastoral Familiar.

06h: Missa na Catedral

07h às 10h: Confissões na Catedral

07h às 11h: Adoração ao Santíssimo Sacramento

11h30: Missa na Catedral

16h: Novena com Pedro Vitor Fernandes Damião (Seminário Santa Teresinha)

19h: Novena com Dom Manuel Delson Pedreira da Cruz, OFMcap. (Arcebispo da Paraíba)

22h: Show com Pe. Fábio de Melo