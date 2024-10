Pacientes infectados com HIV: laboratório diz que dará “suporte” aos transplantados e abre sindicância

O laboratório PCS Lab Saleme anunciou nesta sexta-feira (11) que instalou uma sindicância interna para apurar as responsabilidades relacionadas aos casos de transmissão do vírus HIV a pacientes transplantados no Rio de Janeiro.

Seis pacientes contraíram o vírus HIV após passarem por transplantes de órgãos no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, dois doadores teriam feito exame de sangue no laboratório PCS Lab, localizado Baixada Fluminense, e os resultados deram falso negativo. Com isso, os receptores foram infectados.

Segundo apurou a CNN, os infectados já estão cientes e os órgãos de outros 288 doadores estão passando por nova testagem no estado.