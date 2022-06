Paciente com suspeita de varíola de macacos apresenta sintomas leves

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal registrou nessa quinta-feira, 23, o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos, ou monkeypox, na capital potiguar. De acordo com a pasta, o paciente é do sexo masculino e tem histórico de viagem para Espanha, tendo contato com um caso confirmado da doença no país.

O paciente recebeu atendimento médico e realizou coleta de material de acordo com os protocolos vigentes. Ele foi orientado quanto à necessidade de manter isolamento, já que a transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados.

Diana Rêgo, subcoordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) informou que o paciente com suspeita da doença segue em isolamento domiciliar e apresenta sintomas leves. “O paciente segue em isolamento domiciliar e o caso está sob controle. Ele apresenta sintomas leves e a Sesap continua acompanhando a evolução do paciente”, informou.

A subcoordenadora informou ainda que a população do Rio Grande do Norte precisa redobrar os cuidados para evitar a doença. “Esse é um momento importante que a gente precisa que a população mantenha todos os cuidados. É importante destacar também que o estado segue em alerta. Esse momento é uma prova de que nós já estávamos vigilantes e interligados”, conclui.