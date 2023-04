Pacheco se reunirá com líderes para decidir sobre sessão do Congresso

Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que vai se reunir com os líderes partidários nesta terça-feira (18) para analisar requerimento que pede o adiamento de sessão do Congresso Nacional. A afirmação foi dada por ele ao chegar a evento no Palácio do Planalto para anúncio de medidas de combate a violência nas escolas.

De acordo com Pacheco, o requerimento de adiamento foi apresentado por “partidos políticos e liderança do governo para que essa sessão seja adiada”. A sessão foi convocada para esta terça-feira, às 12h. Entre os itens a serem analisados pelos congressistas está o requerimento que pede a instalação da CPI mista para investigar as invasões ocorridas em 8 de janeiro, quando os prédios dos três Poderes foram depredados, além de alguns vetos presidenciais e projetos de lei do Congresso Nacional (PLNs).

— O fato é que a CPI é um direito da minoria, reconhecido inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, e esse direito será por mim garantido. Mas o direito da realização da sessão é da maioria. Então se a maioria não quiser dar quorum para realizar a sessão, a sessão não acontece. Então nós vamos buscar convergir a oposição e a situação dentro de um encaminhamento comum para a realização do Congresso Nacional.

Pacheco afirmou que buscará consenso entre oposição e situação para que um acordo seja viável.

— Naturalmente que o eventual adiamento da sessão do Congresso Nacional depende da assunção de compromisso, sobretudo de quórum. É fundamental que tanto oposição quanto situação, num acordo eventualmente feito para uma sessão na próxima semana, garanta o quórum necessário para a apreciação das matérias.