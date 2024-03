PAC Seleções: Governo do RN será contemplado com mais de R$ 10 milhões para fortalecer a Cultura

O Novo PAC Seleções – nova etapa do Projeto de Aceleração do Crescimento, anunciado pelo Governo Federal, vai destinar mais de R$ 10 milhões para fortalecer a Cultura do Rio Grande do Norte, por meio do Governo do Estado, via gabinete da Secretária Extraordinária da Cultura, Mary Land Brito, e da Fundação José Augusto (FJA).

Serão construídos cinco CEUs – Centros de Artes e Esportes Unificados, contemplando os municípios de Currais Novos, Macaíba, Mossoró, Natal e São Gonçalo do Amarante. Os recursos do PAC Seleções também serão aplicados para elaboração do projeto de requalificação do Castelo de Engady, em Caicó, que abrigará o Centro de Referência Cultural Popular do Seridó.