“Outubro Rosa”: UBS Ildone Cavalcante realiza ação voltada para mulheres nesta quinta-feira

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Ildone Cavalcante Dantas, no bairro Barrocas, realiza nesta quinta-feira (20) ação dentro da campanha “Outubro Rosa” para as mulheres. O momento ocorrerá, ininterruptamente, das 7h às 18h.

Diretora da unidade, Barbara Freire explica que haverá diversas atividades direcionadas ao público feminino que comparecer ao local. As ações serão de exames preventivos a atividades físicas.

“Iremos contar o dia todo com exames preventivos e atendimento médico. Também teremos palestras sobre a importância do autoexame, importância da prevenção enquanto as mulheres estiverem aguardando, além de atendimento odontológico voltado para as mulheres e também a presença de um educador físico que irá desenvolver exercícios com elas na unidade. Reforçamos que não vamos fechar para o almoço”, disse.

Bárbara destaca que a ação tem importante papel na saúde da mulher. “A importância desta ação é buscar ao máximo de mulheres para estar realizando o exame Papanicolau (preventivo) e o exame clínico das mamas, bem como consulta médica. A ação será demanda livre, ou seja, a mulher chega na unidade, faz o exame preventivo, vai ao médico, depois para o atendimento odontológico e sairá de lá com exames e orientações”.

As atividades relacionadas à campanha, que visa conscientizar as mulheres para a prevenção contra o câncer de mama e colo do útero, se estendem durante todo o mês nos equipamentos ligados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Assecom